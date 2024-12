FIFA The Best 2024: Μεγάλος νικητής ο Βινίσιους

Ότι δεν κατάφερε στην Χρυσή Μπάλα, που τερμάτισε στη δεύτερη θέση πίσω από τον Ρόδρι, το πέτυχε στα The Best FIFA Football Awards 2024 ο Βινίσιους, που αναδείχθηκε ο καλύτερος παίκτης της χρονιάς.

Vini Jr is #TheBest FIFA Men's Player 2024! 🏆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 17, 2024

Οι νικητές των βραβείων “The Best” της FIFA (The Best FIFA Football Awards 2024) αποκαλύφθηκαν απόψε (17/12) κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στην Ντόχα του Κατάρ, στο φημισμένο Aspire Academy, παραμονή του τελικού του διηπειρωτικού Κυπέλλου, μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Πατσούκα.

Μετά από μια σύντομη ομιλία των δύο παρουσιαστριών της βραδιάς, στην… σκηνή ανέβηκε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

«Καλώς ήρθατε σε όλους», είπε το αφεντικό της FIFA, χαιρετίζοντας και τους ηγέτες της Ρεάλ Μαδρίτης και της Πατσούκα, που βρίσκονταν στην αίθουσα.

«Αν θέλετε να μάθετε ποιοι είναι οι καλύτεροι, είναι φυσιολογικό να εναπόκειται στη FIFA να το πει», πρόσθεσε.

Το πρώτο τρόπαιο της βραδιάς, το βραβείο “Πούσκας”, για το καλύτερο γκολ της χρονιάς, πήγε στον Αργεντινό άσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, χάρη στο γκολ που σημείωσε με τους “Κόκκινους Διαβόλους” εναντίον της Έβερτον στην Premier League.

The goal of his life. 🚲🤯@AGarnacho7 wins the FIFA Puskas Award 2024! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 17, 2024

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Αργεντινός δεν είναι εκεί και μεταδίδεται ένα σύντομο βίντεο με τις ευχαριστίες του προς τη FIFA και τους φιλάθλους.

Η Αμερικανίδα Αλίσα Νέιερ (Red Stars του Σικάγο) κέρδισε τον τίτλο της καλύτερης τερματοφύλακα της FIFA. Απουσίαζε επίσης και μίλησε μέσω βίντεο.

Η κορυφαία ενδεκάδα στις γυναίκες:

Νέιερ – Μπρονζ, Γκίρμα, Ιρένε Παρέδες, Μπατλ – Πορτίλιο,Πάτρι Γκουιγιάρο, Χόραν, Αϊτάνα Μπονμάτι – Γκρέαμ Χάνσεν, Σάλμα Παραλουέλο.

#TheBest FIFA Women's 11 in 2024. ✨ — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 17, 2024

Η Έμα Χέις (Αγγλία/Τσέλσι/ΗΠΑ) πήρε το βραβείο του προπονητή της χρονιάς στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Επίσης απούσα από τη βραδιά, η Έμα Χέις, οδήγησε την Τσέλσι πριν κερδίσει το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Best in the business. 🧠@EmmaHayes1 is #TheBest FIFA Women's Coach 2024! — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 17, 2024

Το βραβείο “Μάρτα”, πρώτη φορά αντίστοιχο με το βραβείο “Πούσκας” στο γυναικείο ποδόσφαιρο, για το καλύτερο γκολ, πήρε η Βραζιλιάνα που δάνεισε το όνομά της στο τρόπαιο. Για άλλη μια φορά, ο/η νικητής/τρια του βραβείου δεν βρισκόταν αυτοπροσώπως εκεί και μεταδόθηκε μήνυμα.

It had to be her…



Marta wins the first-ever Marta Award! 🇧🇷💫 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 17, 2024

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο επέστρεψε στη σκηνή για να απονείμει το βραβείο στην καλύτερη παίκτρια. Και χωρίς έκπληξη ο πρόεδρος της FIFA ανακοίνωσε το όνομα της σταρ της Ισπανίας και της Μπαρτσελόνα Αϊτάνα Μπονμάτι. Αυτή τη φορά δόθηκε το βραβείο αυτοπροσώπως. Νικήτρια το 2023, αλλά και νικήτρια της Χρυσής Μπάλας.

All hail Aitana.@AitanaBonmati is #TheBest FIFA Women's Player 2024! 👑 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 17, 2024

Ο πρώην παίκτης της Λιλ, Βραζιλιάνος μέσος της Ιντερναστιονάλ, Τιάγκο Μάγια έλαβε το βραβείο Fair Play της FIFA για τις δραστηριότητές του εκτός γηπέδου. Δεν ήταν στην Ντόχα.

The FIFA Fair Play Award goes to Thiago Maia. 👏#TheBest — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 17, 2024

Ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης και της Πόρτο, Πέπε, έδωσε το βραβείο του κορυφαίου φιλάθλου στον 10χρονο Βραζιλιάνο εμβληματικό φίλαθλο της Βάσκο ντα Γκάμα Γκιλιέρμε Γκάντρα Μόουρα. Το 10χρονο αγόρι πάσχει από epidermolysis bullosa, μια σπάνια ασθένεια που προκαλεί πληγές στο δέρμα και φέρνει μαζί της μια σειρά από παρενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης.

Guilherme Gandra Moura wins the FIFA Fan Award. ⭐️#TheBest — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 17, 2024

Ο 10χρονος είναι ιδιαίτερα αγαπητός στη Βάσκο ντα Γκάμα και τους φιλάθλους της, παρακολουθεί τους αγώνες και έχει μία ξεχωριστή σχέση με τους παίκτες της.

Για δεύτερη φορά σε διάστημα τριών χρόνων, το βραβείο του κορυφαίου τερματοφύλακα της χρονιάς πήρε ο Αργεντινός της Άστον Βίλα, Εμιλιάνο Μαρτίνες. Απών από τη βραδιά ήταν ο “Ντιμπού”.

Dibu's done it again.



Emi Martinez is #TheBest FIFA Men's Goalkeeper for the second time in three years! 🧤🧤 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 17, 2024

Η κορυφαία ενδεκάδα ανδρών:

Εμιλιάνο Μαρτίνες – Ντάνι Καρβαχάλ, Αντόνιο Ρούντιγκερ, Ρούμπεν Ντίας, Σαλιμπά – Μπέλιγχαμ, Ρόδρι, Κρόος – Γιαμάλ, Χάαλαντ, Βινίσιους.

#TheBest FIFA Men's 11 in 2024. 🌟 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 17, 2024

Ο κορυφαίος προπονητής στους άνδρες

«Τι έκπληξη», είπε ο Βενγκέρ πριν ανακοινώσει τον Κάρλο Αντσελότι ως τον καλύτερο προπονητή του 2024.

Ο Αντσελότι, παρών στη Ντόχα για τον τελικό του διηπειρωτικού Κυπέλλου, ανέβηκε στη σκηνή για να μιλήσει. «Βλέπω πολλά οικεία πρόσωπα εδώ σήμερα», είπε, αναφερόμενος στο πλήθος των θρύλων που ήταν παρόντες.

«Θέλω να το μοιραστώ με το σύλλογο, με τον πρόεδρό μου και με τους παίκτες μου, αυτούς του καλύτερου συλλόγου στον κόσμο. Δεν με ακούνε πάντα, αυτό είναι μύθος, αλλά σας ευχαριστώ πολύ», εξομολογήθηκε χαριτολογώντας.

«Ξεκίνησα να παίζω ποδόσφαιρο πριν από 48 χρόνια και μου έχει δώσει πολλά. Πολλά θετικά συναισθήματα, κάποια αρνητικά, αλλά χάρη σε αυτό το άθλημα είμαι ακόμα ζωντανός», κατέληξε.

Οι φίλαθλοι έπαιξαν-και αυτή τη φορά- καθοριστικό ρόλο στην επιλογή των νικητών: ο καλύτερος παίκτης, η καλύτερη παίκτρια, ο καλύτερος προπονητής ανδρών, ο/η καλύτερος/η προπονητής/τρια γυναικών, ο καλύτερος τερματοφύλακας και η καλύτερη τερματοφύλακας.

Όλοι αυτοί οι νικητές των βραβείων έχουν αποφασιστεί με ένα εξίσου σταθμισμένο σύστημα ψηφοφορίας μεταξύ των φιλάθλων, των σημερινών αρχηγών και προπονητών όλων των εθνικών ομάδων γυναικών/ανδρών και εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης.

Επιπλέον, φέτος, για πρώτη φορά, οι οπαδοί συμμετείχαν επίσης στην ψηφοφορία για τις κορυφαίες ενδεκάδες σε άνδρες και γυναίκες (The Best FIFA Men’s 11 and The Best FIFA Women’s 11).

Για καθεμία από αυτές τις δύο ομάδες, οι οπαδοί επέλεξαν από μια λίστα με 77 υποψήφιους παίκτες και τους βαθμολόγησαν.

Η ψηφοφορία για το νέο βραβείο “Μάρτα” και το βραβείο “Πούσκας” – για τα καλύτερα γκολ στο γυναικείο και ανδρικό ποδόσφαιρο – μοιράστηκε εξίσου μεταξύ των φιλάθλων και μιας ομάδας θρύλων της FIFA Legends (FIFA Legends), ενώ το βραβείο φιλάθλου της FIFA επιλέχθηκε εξ ολοκλήρου από τους οπαδούς και ο αποδέκτης του βραβείου Fair Play της έχει επιλεγεί από επιτροπή ειδικών.//Λ.