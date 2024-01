FA Cup: Εκεί που καταργείται η λογική

H σαββατιάτικη δράση στον 4ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας ξεκίνησε με… έκπληξη, καθώς η Μέιντστοουν, ομάδα 6ης κατηγορίας, επικράτησε εκτός έδρας με 2-1 της Ίπσουιτς και πήρε το εισιτήριο για τις 16 κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης.

Ο σύλλογος του Νοτίου Ομίλου της National League (6η κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου), έκανε δύο τελικές και ισάριθμες φορές βρήκε δίχτυα, ενώ οι γηπεδούχοι, που βρίσκονται στην 2η θέση της Championship και κοντά σε ιστορική άνοδο στην Premier League, σκόραρε και στις δύο τελικές που έκανε, την ώρα που οι γηπεδούχοι, που αγωνίζονται στην Championship και πάνε για ιστορική επιστροφή στην Premier League, είχαν 38(!) τελικές αλλά πέτυχαν μόνο ένα γκολ και γνώρισαν εντός έδρας ήττα με 2-1.

Αυτό είναι το Κύπελλο Αγγλίας, ο αρχαιότερος διασυλλογικός ποδοσφαιρικός θεσμός αλλά και η διοργάνωση όπου ακόμα και η πιο αδύναμη ομάδα έχει δικαίωμα στο όνειρο και αυτό απέδειξε η Μέιντστοουν το απόγευμα του Σαββάτου (27/01) στο “Πόρτμαν Ρόουντ”.

