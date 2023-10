Βασικός για τη Λίβερπουλ ο Τσιμίκας

Στην αρχική ενδεκάδα των “κόκκινων” βρίσκεται ο Έλληνας αριστερός οπισθοφύλακας, ο οποίος θα ξεκινήσει τον αγώνα απέναντι στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League.

Στο βασικό σχήμα της Λίβερπουλ για την αναμέτρηση απέναντι στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ βρίσκεται το όνομα του Κώστα Τσιμίκα. Μάλιστα, ο διεθνής μπακ είχε ξεκινήσει βασικός και στην πρεμιέρα των ομίλων απέναντι στη Λίντσερ.

Η ενδεκάδα της Λίβερπουλ: Άλισον, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Κονατέ, Κουάνσα, Τσιμίκας, Έντο, Χράφενμπερχ, Έλιοτ, Ζότα, Σαλάχ, Νούνιες.//ΓΓ.

The Reds to take on Union SG tonight 📋#UEL | #LIVUSG

— Liverpool FC (@LFC) October 5, 2023