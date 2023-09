Οι ευχαριστίες της ΑΕΚ στη Μπράιτον για τη φιλοξενία και η δέσμευση για ανταπόδοση

Η “Ένωση” ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της στο Μπράιτον, το οποίο ήταν καθόλα φιλόξενο και στην αποστολή της ΑΕΚ και στους φίλους της που βρέθηκαν στο “AMEX Stadium”.

Για αυτό το λόγο η “κιτρινόμαυρη” ΠΑΕ ευχαρίστησε δημοσίως την αγγλική ομάδα και δεσμεύτηκε να πράξει τα ανάλογα στο παιχνίδι της “OPAP Arena“.

Αναλυτικά η ευχαριστήρια ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ θέλει να ευχαριστήσει την Μπράιτον για την πολύ ζεστή φιλοξενία που ζήσαμε στο American Express Stadium. Η ΑΕΚ ευχαριστεί όλο το προσωπικό του συλλόγου για τη βοήθεια και την καλοσύνη τους. Ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε στο OPAP Arena στην Αθήνα».//ΣΠ.

AEK FC wants to thank @OfficialBHAFC , for the very warm hospitality that we experienced at the American Express Stadium. AEK FC thanks all the club’s staff for their help and kindness. We look forward to welcome you at OPAP Arena in Athens.

#aekfc #bha #aekfcseason2023_2024 pic.twitter.com/bmzdxoTMxJ

— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) September 22, 2023