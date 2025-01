Ο Γιάκομπ Φρις νέος τεχνικός της Εθνικής Φινλανδίας

Ο Γιάκομπ Φρις θα διαδεχθεί τον Μάρκου Κανέρβα, που αποχώρησε έπειτα από οκτώ χρόνια από την ομάδα τον περασμένο Νοέμβριο, στην τεχνική ηγεσία της Εθνικής Φινλανδίας, με συμβόλαιο διάρκειας μέχρι το 2028.

Στις 3 Φεβρουαρίου 2022, ο Φρις διορίστηκε επικεφαλής προπονητής της Superliga Club Βίμποργκ αφήνοντας τα καθήκοντά του ως προπονητής της Εθνικής Δανίας κάτω των 19 γυναικών.

Στις 8 Νοεμβρίου 2023, ο Φρις άφησε τη Βίμποργκ για να γίνει νέος βοηθός προπονητή του στην Άουγκσμπουργκ στη γερμανική Bundesliga.

𝐔𝐮𝐬𝐢 𝐚𝐢𝐤𝐚𝐤𝐚𝐮𝐬𝐢 𝐚𝐥𝐤𝐚𝐚. Tervetuloa Huuhkajien uusi päävalmentaja Jacob Friis! 🦉



𝐀 𝐧𝐞𝐰 𝐞𝐫𝐚 𝐛𝐞𝐠𝐢𝐧𝐬. Welcome to the new head coach of Huuhkajat!https://t.co/1aX2OXejgM#Huuhkajat #MeOlemmeSuomi pic.twitter.com/migqJeiMYZ