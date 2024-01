Επιστροφή στις νίκες με εμφατικό τρόπο για τις “καρακάξες”

Σε… ανώμαλη προσγείωση μέσα στο “Βίλα Παρκ” υποχρέωσε την Άστον Βίλα η Νιούκαστλ με το εμφατικό 3-1, αποτέλεσμα που απομάκρυνε ακόμη περισσότερο τους “χωριάτες” από την κορυφή της βαθμολογίας.

Οι “ανθρακωρύχοι” αιφνιδίασαν τους γηπεδούχους στο πρώτο μέρος με τα δύο γκολ του Ελβετού αμυντικού, Σαρ, στο 32′ και στο 36′, και με το αυτογκόλ του Μορένο στο ξεκίνημα της επανάληψης (52′) το ματς απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα στη συνέχεια.

Το μόνο που κατάφερε η Βίλα ήταν να μειώσει με τον Γουότκινς στο 71′, που διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

THREE GOALS AND THREE POINTS AT VILLA PARK! 🤩 pic.twitter.com/j0IdAGvncm

— Newcastle United FC (@NUFC) January 30, 2024