Επιστροφή Κρόος στην εθνική Γερμανίας

Ο Γερμανός μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης ήθελε να κλείσει την καριέρα του με το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα στο Euro 2024 στο οποίο η μανσάφτ είναι οικοδέσποινα.

Η ομοσπονδία της Γερμανίας ανακοίνωσε τις κλήσεις για τα φιλικά του Μαρτίου και σε αυτές βρίσκεται το όνομα του Τόνι Κρόος μετά από τρία χρόνια.

Ο Τόνι Κρόος είχε ανακοινώσει πριν από τρία χρόνια ότι αποσύρεται από την εθνική Γερμανίας, ωστόσο επιστρέφει για τα παιχνίδια του Μαρτίου, κάτι που ήθελε πολύ ο ομοσπονδιακός τεχνικός Τζούλιαν Νάγκελσμαν.

Here we go! 🔥

Unsere 2️⃣6️⃣ für die Länderspiele gegen Frankreich 🇫🇷 und die Niederlande 🇳🇱! #dfbteam #FRAGER #GERNED pic.twitter.com/taOVVL47Gf

— DFB-Team (@DFB_Team) March 14, 2024