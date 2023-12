Επιστρέφει στο “τιμόνι” της Σέφιλντ ο Γουάιλντερ

Όπως γνωστοποίησε ο ιδιοκτήτης της ομάδας, πρίγκιπας Αμπντουλάχ, αναμένεται να γίνει αλλαγή στον πάγκο της για τη συνέχεια του πρωταθλήματος της Premier League.

Ο πρώτος προπονητής στην Premier League που αναμένεται να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της ομάδας του για τη φετινή χρονιά αναμένεται να είναι ο Πολ Χέκινγκμποτομ της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, με τον Κρις Γουάιλντερ να είναι ο αντικαταστάτης του σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, πρίγκιπα Αμπντουλάχ στο “Τalk Sport”.

«Ναι έχω πάρει την απόφαση. Ο Κρις έχει κάνει σπουδαία πράγματα για τον σύλλογο και κατά τη γνώμη μου είναι ο καλύτερος άνθρωπος στον πλανήτη Γη για να αναλάβει την ομάδα αυτή τη στιγμή υπό αυτές τις συνθήκες», δήλωσε ο πρίγκιπας Αμπντουλάχ.

Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με μόλις μία νίκη όλη τη σεζόν και έχει πέντε βαθμούς σε 14 αγώνες. Ο πρώην παίκτης του συλλόγου, Κρις Γουάιλντερ, είχε αναλάβει το “τιμόνι” της Σέφιλντ από το 2016 μέχρι και το 2021.//Γ.

🔴 Official: Sheffield United confirm Paul Heckingbottom has left the club.

He’s the first PL manager to be fired this season.

Chris Wilder, set to replace him shortly. pic.twitter.com/dT5FlIMEYs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 5, 2023