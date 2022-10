Επίσημο: Προπονητής της Μίντλεσμπρο ο Κάρικ

Ο Άγγλος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της “Μπόρο”, με την ομάδα του Γιόρκσαϊρ να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο Μάικλ Κάρικ είναι ο νέος προπονητής της Μίντλεσμπρο, με την ομάδα της Championship να το ανακοινώνει επίσημα σήμερα (24/10). Ο άλλοτε παίκτης των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γουέστ Χαμ και Τότεναμ έχει υπάρξει στο παρελθόν βοηθός στους “κόκκινους διαβόλους”, ενώ διετέλεσε και ως υπηρεσιακός μετά την απομάκρυνση του Όλε Γκούναρ Σόσλκιερ.

«Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ, σε έναν σύλλογο με τεράστια ιστορία και παράδοση. Έπαιξα για την Μίντλεσμπρο όταν ήμουν 9 ετών και είμαι περήφανος που επιστρέφω ως προπονητής. Ανυπομονώ να ξεκινήσω δουλειά», δήλωσε κατά την παρουσίαση του ο 41χρονος.

