Επίσημα στην Λέτσε ο Ουμτιτί

Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός, εντάχθηκε στον ιταλικό σύλλογο, με την Μπαρτσελόνα να είναι αυτή που καλύπτει το 100% των απολαβών του.

Ο Σαμουέλ Ουμτιτί θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία. Ο Γάλλος αμυντικός, ανακοινώθηκε επίσημα στη Λέτσε, μέσω της Μπαρτσελόνα, η οποία θα αναλάβει να καλύψει και το μισθό του, μέχρι τον Ιούνιο του 2023.

Ο 29χρονος έχει πάρει άδεια από τους “μπλαουγκράνα” να ταξιδέψει στην Ιταλία και να διευθετήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες της διαμονής του εκεί, πριν μετακομίσει οριστικά. Παράλληλα θα δεχθεί και μείωση αποδοχών.

Το περασμένο διάστημα θυμίζουμε ότι ο Ουμτιτί είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με τους Ισπανούς, με τα δημοσιεύματα όμως να έχουν σταματήσει εδώ και πολλές ημέρες.

Agreement with Unione Sportiva Lecce for loan of Umtiti until 30 June 2023

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 25, 2022