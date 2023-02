Επεισόδια μεταξύ οπαδών Σέλτικ και Ρέιντζερς πριν το League Cup

Συμπλοκές “σώμα με σώμα” μεταξύ οπαδών των δύο ομάδων, λίγο πριν τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης στην Σκωτία, με την κατάσταση να ξεφεύγει.

Οργανωμένοι οπαδοί των Σέλτικ και Ρέιντζερς πρωταγωνίστησαν σε συμπλοκές στους δρόμους της Γλασκώβης λίγες ώρες πριν την έναρξη του τελικού του League Cup Σκωτίας. Συγκεκριμένα, οι κατάσταση στους δρόμους της πόλης ήταν έκρυθμοι, με τους φιλάθλους να δίνουν μάχες σώμα με σώμα αφού είχαν δώσει ραντεβού έξω από το γήπεδο.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα, ενώ χρειάστηκε και η παρέμβαση των security προκειμένου να τους χωρίσουν.

Δείτε βίντεο από τις συμπλοκές των οπαδών των δύο ομάδων:

~100 Bhoys and Green Brigade (Celtic) turn up to Hampden while Union Bears (Rangers) are setting up tifo this morning. ~100 UB attack back and Celtic run, several injuries from Celtic, none from rangers. pic.twitter.com/0aPYA6nCm0

