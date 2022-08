Ενίσχυση… επί τρία!

Μπορεί οι επίσημες υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα να έχουν ήδη ξεκινήσει, όμως, η Έβερτον δεν σταματάει τις κινήσεις στο μεταγραφικό παζάρι και ετοιμάζεται να ολοκληρώσει τρεις νέες συμφωνίες.

Σύμφωνα με το “Sky Sports”, η ομάδα του Φρανκ Λάμπαρτ ο Κόνορ Κόαντι βρίσκεται μια “ανάσα” μακριά από το “Γκούντινσον Παρκ”. Τα “ζαχαρωτά” βρίσκονται στη διαδικασία της ανταλλαγής εγγράφων με τη Γουλβς. Μια άλλη περίπτωση που βρίσκεται σε τελικό στάδιο όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο είναι αυτή του Αμαντού Ονάνα από τη Λιλ. Ο Σενεγαλέζος αμυντικός χαφ βρίσκεται ήδη στο Λίβερπουλ από την Κυριακή (8/8). Τέλος, οι διαπραγματεύσεις με την Παρί Σεν Ζερμέν για τον Ιντρίσα Γκάνα Γκέιγ εξελίσσονται θετικά, με τους ανθρώπους της αγγλικής ομάδας να είναι αισιόδοξοι.

Το δημοσίευμα:

Everton are prepared to complete both Conor Coady and Amadou Onana signings this week, documents in progress with Wolves for the centre back who's top of Lampard's list. 🔵 #EFC

Talks at final stages for Gana Gueye too, Everton are optimistic. pic.twitter.com/UuqB2umW9N

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2022