Ενισχύεται με Ατσέρμπι η Ίντερ

Να θωρακίσει την αμυντική της γραμμή επιθυμεί η ομάδα του Σιμόνε Ιντζάκι και για αυτό προσθέτει τον έμπειρο Ιταλό κεντρικό αμυντικό.

Η Ίντερ αποκτά τη τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου τον Φρανσέσκο Ατσέρμπι. Ο Σιμόνε Ιντζάκι είχε ζητήσει έναν ακόμη κεντρικό αμυντικό από τη διοίκηση του συλλόγου, οι οποίοι, όπως όλα δείχνουν, του κάνουν το χατίρι.

Ο Ατσέρμπι θα ενταχθεί στην Ίντερ ως δανεικός από την Λάτσιο με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Όπως ξεκαθαρίζει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η μεταγραφή αυτή δε σημαίνει ότι θα αποχωρήσει ο Σκρίνιαρ, για τον οποίο από τη διοίκηση του ιταλικού συλλόγου έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν παραχωρείται.

