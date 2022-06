Ενδεχόμενη αποβολή του Εκουαδόρ από το Μουντιάλ

Πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας κάνουν λόγο για αποχώρηση του Ισημερινού από το Κατάρ.



Είναι πολύ πιθανό το Εκουαδόρ να αποχωρήσει από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Ο λόγος είναι το πλαστό πιστοποιητικό του ποδοσφαιριστή Μπάιρον Καστίγιο.

Εάν επιβεβαιωθεί και ανακοινωθεί αυτή η απόφαση από τη ΦΙΦΑ, η Χιλή θα είναι αυτή που θα πάρει τη θέση του Ισημερινού, παρόλο που τερμάτισε εκτός.

Σύμφωνα με το TV Azteca, ο Εντουάρντο Καρλέζο, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τη Χιλή σε μια εν εξελίξει δικαστική υπόθεση για το θέμα, ισχυρίζεται ότι η έρευνά του αποκάλυψε ένα παράνομο πιστοποιητικό γέννησης για τον Καστίγιο.

Τα δακτυλικά αποτυπώματα είναι αυτά που λείπουν από το έγγραφο του, το οποίο υποστηρίζει ότι γεννήθηκε στον Εκουαδόρ.

«Οι γονείς παντρεύτηκαν στο Τουμάκο (Κολομβία), ο Μπάιρον γεννήθηκε στο Τουμάκο και βαφτίστηκε στο Τουμάκο. Η ιδέα να είμαστε εδώ είναι να παρουσιάσουμε με αρκετά σαφή και διαφανή τρόπο όλα τα επιχειρήματα που έχουμε, τα έγγραφα που έχουμε. Ό,τι έχουμε συλλέξει από τη διαδικασία στην υπόθεση. Όποιος λέει την αλήθεια δεν μπορεί να φοβηθεί» δήλωσε ο συνήγορος της Χιλής.

Ecuador 'to be kicked out of World Cup' as lawyer claims player 'faked birth certificate'https://t.co/IIjr1DYav8

— Express Sport (@DExpress_Sport) June 8, 2022