Ένα φιλί που ξεπέρασε την δημοσιότητα των… Δίδυμων Πύργων

Με το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών 2023 να ολοκληρώνεται, ξεκίνησε μία άλλη ιστορία, ιδιαίτερα μεγάλη, η οποία ακόμη καλά κρατεί και, από ό,τι φαίνεται, θα συνεχίσει. Το φιλί ανάμεσα στον άλλοτε πρόεδρο της Βασιλικής Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και στην αρχηγό της εθνικής ομάδας έλαβε διαστάσεις… μεγαλύτερες από την επέτειο της μνήμης των Δίδυμων Πύργων.

Από τις 20 Αυγούστου μέχρι σήμερα, η Ισπανία βρίσκεται σε κατάσταση… πυρετού. Οι ποδοσφαιρικές της τάξεις δεν πρόλαβαν να γιορτάσουν το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου γυναικών στο παλμαρέ τους, αφού στην απονομή μεταλλίων, ο (πλέον) πρώην πρόεδρος της RFEF, Λουίς Ρουμπιάλες, φιλήθηκε με την “κάπτεν” της ομάδας, Τζένι Ερμόσο, και τα πράγματα ήρθαν… άνω κάτω. Η Ισπανίδα βετεράνος ομολόγησε αμέσως μετά το συμβάν πως δεν της άρεσε, αφήνοντας να εννοηθεί πως ήταν μία πράξη χωρίς συναίνεση, ενώ λίγο αργότερα ο Ρουμπιάλες ανέφερε πως ήταν μία εκδήλωση υπέρτατης χαράς από δύο φίλους… συνεταιρικά.

Κάπου εκεί μπερδεύτηκε το πράγμα, την στιγμή που άλλα έλεγε ο ένας και άλλα ο άλλος. Ανακατεύτηκε στην υπόθεση ακόμα και ο Πρωθυπουργός της χώρας. Η μητέρα του Ρουμπιάλες προχώρησε σε απεργία πείνας μέσα σε μία εκκλησία και αργότερα να νοσηλεύεται. Ο ίδιος ο εμπλεκόμενος, αρχικά ζήτησε συγγνώμη, μετά αρνήθηκε να παραιτηθεί και εν τέλει… παραιτήθηκε. Για αυτό το ertsports.gr είναι εδώ για να ξετυλίξει αυτό το μεγάλο κουβάρι, με όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι στιγμής αλλά και όλα όσα έπονται.

Αρχής γενομένης των πραγμάτων

Η κορύφωση του Mundial γυναικών πραγματοποιήθηκε την 20η Αυγούστου του 2023, στο Σύδνεϊ, όταν το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Αγγλίας κλήθηκε να αντιμετωπίσει εκείνο της Ισπανίας, με φόντο το πολυπόθητο τρόπαιο, στο πλαίσιο του τελικού. Οι “ρόχα” επικράτησαν στην αναμέτρηση, με τελικό σκορ 1-0, και απόκτησαν τον πρώτο τους παγκόσμιο τίτλο.

Όπως συνηθίζεται σε τέτοιου τύπου διοργανώσεις, οι αθλήτριες ανεβαίνουν με την σειρά σε ένα βάθρο και συλλέγουν τα μετάλλια τους, τα οποία διανέμουν άνθρωποι που σχετίζονται με τον χώρο, όπως ο Λουίς Ρουμπιάλες, ο οποίος εκείνη την στιγμή ήταν πρόεδρος της Βασιλικής Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (RFEF). Ωστόσο, ο 46χρονος έδωσε το μετάλλιο στην μεσοεπιθετική της Πατσούκα, την αγκάλιασε, την φίλησε στο μάγουλο και ύστερα φιλήθηκαν στο στόμα.

Luis Rubiales: Spanish🇪🇸 FA president to resign after Jennifer Hermoso kissing row.😘

Looking at the video closely I really think this is a consensual kiss. What do you think?🤔.

The lady Hermoso was happy and I didn’t see any sign of resistance. #Rubiales #SpanishNews #COYG pic.twitter.com/ls1D3NqpuZ

— Arsenal Finest (@emeraldTEC) September 11, 2023