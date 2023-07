Εκτός πλάνων της Μίλαν Οριγκί και Ρέμπιτς

Ο Βέλγος επιθετικός και ο Κροάτης μεσοεπιθετικός δεν βρίσκονται στα σχέδια του Στέφανο Πιόλι για τη νέα σεζόν και τοποθετούνται στη μεταγραφική λίστα των “ροσονέρι”.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αλλά και πολλαπλά δημοσιεύματα στην Ιταλία, οι Ντιβόκ Οριγκί και Άντε Ρέμπιτς δεν ακολούθησαν την αποστολή της Μίλαν στις ΗΠΑ και έχουν ενημερωθεί να φέρουν προτάσεις.

Ενδιαφέρον υπάρχει ήδη για τον Βέλγο σέντερ φορ από τη Λιντς, όπως γράφεται σε αγγλικά μέσα, ενώ άμεσα προτάσεις αναμένεται να φέρει στα γραφεία των “ροσονέρι” και ο Κροάτης μεσοεπιθετικός.//ΣΠ.

Divock Origi and Ante Rebic, not part of AC Milan squad travelling for pre season tour as they’re both currently available on the market. 🔴⚠️

Ballo Touré also remains out of the squad as talks are taking place to sell him asap. pic.twitter.com/EtCaYCGXDx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2023