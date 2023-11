Εκτός κυπέλλου Αγγλίας η Μπάρνσλεϊ

Η ομάδα της League One τέθηκε εκτός Κυπέλλου Αγγλίας καθώς χρησιμοποίησε παίκτη ο οποίος δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις στην αναμέτρηση κόντρα στη Χόρσαμ.

Η Μπάρνσλεϊ αποβλήθηκε από το Κύπελλο Αγγλίας της τρέχουσας σεζόν επειδή έβαλε παίκτη που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις στη νίκη της (3-0) σε επαναληπτικό αγώνα στον πρώτο γύρο επί της Χόρσαμ, όπως ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FA).

«Η FA αναφέρει ότι ο παίκτης δεν ήταν κατάλληλος για αυτό τον επαναληπτικό, καθώς δεν είχε δηλωθεί σωστά.. Τα μέλη της επιτροπής διέταξαν να απομακρυνθεί ο Μπάρνσλεϊ από τη διοργάνωση και να απονεμηθεί στη Χόρσαμ ο αγώνας και η πρόκριση στον δεύτερο γύρο», πρόσθεσε.

Η Μπάρνσλεϊ, ομάδα της League One παραδέχτηκε την παράβαση:

«Θα θέλαμε να ζητήσουμε συγγνώμη από τους οπαδούς, τους παίκτες και το προσωπικό μας για αυτό το λυπηρό λάθος. Αυτό το λάθος, αν και ακούσιο, πέφτει πολύ κάτω από τα υψηλά πρότυπα που θέσαμε σε αυτόν τον σύλλογο και απλά δεν είναι αυτό που σας αξίζει.»

Barnsley have been kicked out of the FA Cup ❌#BBCFootball pic.twitter.com/mZckElgEEF

— BBC Sport (@BBCSport) November 22, 2023