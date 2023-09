Έφτασε τα 850 γκολ ο Κριστιάνο

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, πανηγύρισε το 850ο γκολ στην καριέρα του, στη νίκη της Αλ Νασρ με 5-1 επί της Αλ Χαζέμ στο σαουδαραβικό πρωτάθλημα.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σημείωσε το έκτο τέρμα στα τρία τελευταία παιχνίδια του κι έδωσε δύο ασίστ στην τρίτη συνεχή νίκη της ομάδας του στο πρωτάθλημα, ενώ σκόρερ χρίστηκε και ο Σάντιο Μανέ.

«Άλλη μια εξαιρετική απόδοση της ομάδας! Συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε. Πάμε @AlNassrFC.. 850 γκολ καριέρας και ακόμα μετράμε!», έγραψε ο 38χρονος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Another great team performance !

We keep improving.

Let’s go @AlNassrFC 💛💙

850 career goals and still counting!😉💪🏼 pic.twitter.com/BmmOx1nAtJ

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 2, 2023