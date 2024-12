Το επίσημο αντίο του Αντριάνο (video)

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Μαρακανά στο αντίο του Αντριάνο που “λύγισε” όταν στο δεύτερο ημίχρονο του φιλικού είδε στα μάτριξ του γηπέδου τον πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2004 και επί τοις ουσίας ο θανάτός του ήταν η αρχή για την καθοδική πορεία της καριέρας του σπουδαίου επιθετικού.

Με τη βοήθεια, μάλιστα, της τεχνητής νοημοσύνης, ο Αντριάνο άκουσε για άλλη μια φορά τη φωνή του Αλμίρ Ριμπέιρο να του λέει «φόρα ξανά τη φανέλα της Φλαμένγκο για τελευταία φορά» με τη μητέρα του να του παραδίδει την ιστορική κοκκινόμαυρη εμφάνιση της ομάδας από τη Βραζιλία.

O αγώνας έληξε με νίκη 4-3 της Φλαμένγκο, με τον Αντριάνο να βάζει δύο γκολ, το ένα με την φανέλα της βραζιλιάνικης ομάδας και το άλλο με τη φανέλα της ομάδας των φίλων του.

