Διεκόπη το Παλμέιρας-Αλ Αχλί υπό την απειλή καταιγίδας

Οι Βραζιλιάνοι προηγήθηκαν με 2-0, χάρη στο αυτογκόλ του Άμπου Άλι και το γκολ του Φλάκο Λόπες στο 59′, έχοντας σαφέστατο προβάδισμα για τη νίκη.

Μετά το δεύτερο γκολ των Βραζιλιάνων όμως, η αναμέτρηση διεκόπη, καθώς υπήρξε ενημέρωση ότι θα ξεσπάσει μία σφοδρή καταιγίδα, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται από τον διαιτητή της αναμέτρησης στα αποδυτήρια.

Palmeiras finally ended the goal drought in Group A against Al Ahly after Wessam Abou Ali headed into his own net, before Flaco Lopez doubled the Sao Paulo club's lead.



The game has since been suspended due to adverse weather conditions in New Jersey, with storms circulating… pic.twitter.com/6oCMIfRMlH