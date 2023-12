«Διαμαντάκι από Μαυροβούνιο στο ρόστερ της Τζένοα»

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν Ιταλοί δημοσιογράφοι, η ομάδα από τη Γένοβα, είναι πολύ κοντά στο να αποσπάσει την υπογραφή του Βασίλιε Άτζιτς από την Μπούντουτσνοστ.

Κερδίζει την κούρσα για τον 17χρονο μεσοεπιθετικό η Τζένοα. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Νικολό Σίρα, η ομάδα από την Γένοβα είναι αυτή που κόβει το νήμα πρώτη στην άτυπη κούρσα ανάμεσα σε Γιουβέντους και Λάτσιο για τον Μαυροβούνιο.

Η Τζένοα, με βάση τα λεγόμενα του Ιταλού δημοσιογράφου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι διατεθειμένη να βγάλει από τα ταμεία της το ποσό των 5,5 εκατ. ευρώ για να αποσπάσει την υπογραφή του Άτζιτς. Παράλληλα, διαθέτουν πενταετές συμβόλαιο στον παίκτη, ενώ και η Μπούντουτσνοστ θα κρατήσει το 20% ποσοστό μεταπώλησης από τον παίκτη. //ΝΚ

Vasilije #Adzic (born in 2006) is getting closer to #Bologna from #Buducnost for €5,5M. Ready a 5-years contract. The club of Podgorica will also have 20% on the future sale. #transfers

