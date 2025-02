Δια πυρός και σιδήρου στους “16” του FA Cup η Νότιγχαμ Φόρεστ (video)

Οι γηπεδούχοι έδωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση με το “καλημέρα”, καθώς προηγήθηκαν μόλις στο 5ο λεπτό με τον Μαγκένις.

Η Φόρεστ έβγαλε γρήγορα αντίδραση και πραγματοποίησε ολική ανατροπή πριν καν ολοκληρωθεί το ημίχρονο, με τους Σόσα (15΄) και Αβονίγι (37΄).

Παρ’ όλα αυτά, η Έξετερ δεν το έβαλε κάτω και έφερε ξανά το παιχνίδι στα ίσα στο ξεκίνημα της επανάληψης (50΄) και πάλι με τον Μαγκένις.

Η Νότιγχαμ είχε υψηλό ποσοστό κατοχής της μπάλας, όμως με εξαίρεση την απόκρουση του Γουίτγουορθ στο σουτ του Γκιμπς-Γουάιτ στο 76΄ δυσκολευόταν να απειλήσει. Στο 87ο λεπτό, ο σύλλογος της Premier League απέκτησε και αριθμητικό πλεονέκτημα, λόγω αποβολής του Τερνς με απευθείας κόκκινη κάρτα. Οι καθυστερήσεις του αγώνα συνοδεύθηκαν από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Αβονίγι στο κεφάλι μετά από σύγκρουση με αντίπαλο, με τον Νιγηριανό επιθετικό να αποχωρεί με φορείο. Στη συνέχεια, η πίεση των φιλοξενούμενων έγινε ακόμα πιο έντονη, με τον Ζότα να χάνει σημαντικές ευκαιρίες στο 90+18΄ και στο 90+23΄ (ο τραυματισμός του Αβονίγι είχε επιφέρει διακοπή και περαιτέρω καθυστέρηση).

Στην παράταση η Νότιγχαμ δεν κατάφερε να σκοράρει, παρά τις πολλές τελικές προσπάθειες, και το παιχνίδι οδηγήθηκε στα πέναλτι. Εκεί, οι φιλοξενούμενοι ήταν πιο αποτελεσματικοί και πήραν μια περιπετειώδη πρόκριση στους “16” του FA Cup, όπου θα βρουν απέναντί τους την Ίπσουιτς.

Έξετερ (Κάλντγουελ): Γουίτγορθ, ΜακΝτόναλντ, Τερνς, ΜακΜίλαν (90+13΄ Μπερντ), Χάρπερ (83΄ Τζόουνς), Ρίτσαρντς (83΄ Κόουλ), Φράνσις (83΄ Γουντς), Νισκάνεν, Μίτσελ (74΄ Γιόγκαν), Τρέβιτ (71΄ Γουάτς), Ματζένις

Νότιγχαμ Φόρεστ (Νούνο): Μιγκέλ (59΄ Σελς), Μορέιρα, Μπολί, Τόφολο, Μορένο, Σίλβα, Σανγκαρέ (72΄ Γκιμπς-Γουάιτ), Γέιτς (71΄ Άντερσον), Σόσα, Ντανίλο (59΄ Ντομίνγκες), Αβονίγι (90+13΄ Γουντς).//ΑΦ