Δεν θα πέφτει… καρφίτσα στον τελευταίο χορό Μέσι-Ρονάλντο

Οι Σαουδάραβες αλλά και οπαδοί από όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη εξαφάνισαν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν με την Αλ Νασρ.

Η παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα, αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, την “μονομαχία” του Λιονέλ Μέσι με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Οι δύο καλύτεροι ποδοσφαιριστές της σύγχρονης εποχής, θα βρεθούν αντιμέτωποι στην 19 Ιανουαρίου, στον φιλικό αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν με την “μεικτή” από την Αλ Νασρ του “CR7” και την Αλ Χιλάλ.

Η αναμέτρηση, θα διεξαχθεί στο στάδιο “King Fahd” του Ριάντ, με χωρητικότητα 68.000 θεατές και όπως είναι φυσικό δεν υπάρχει εισιτήριο ούτε για… δείγμα. Σύμφωνα μάλιστα με το ESPN, το ενδιαφέρον για ένα “μαγικό χαρτάκι”, ήταν πρωτοφανές, δεδομένου ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αγορά εισιτηρίων, «βρέθηκαν» ταυτόχρονα, σχεδόν… δύο εκατομμύρια άτομα!

Κάτι που χαρακτηρίζεται απολύτως λογικό, καθώς δεν αποκλείεται, ο αγώνας της 19ης Ιανουαρίου, να είναι ο τελευταίος στην ποδοσφαιρική iστορία, που θα βρεθούν αντιμέτωποι, οι δύο θρύλοι του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.//

