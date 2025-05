Το γκολ που έστειλε την Μπέτις στον τελικό (vid)

Ρεάλ Μπέτις και Τσέλσι είναι στον τελικό του Conference League που θα διεξαχθεί στο “Βρότσλαβ”. Οι “Βερδιμπλάνκος” σε έναν ημιτελικό που κρίθηκε στην παράταση άφησε εκτός την Φιορεντίνα χάρις σε τέρμα Εζζαλουί στο 97′ της παράτασης.

Η διοργάνωση θέλοντας να ζεστάνει τους ποδοσφαιρόφιλους ανέβασε με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το γκολ που έστειλε τους Ανδαλουσιάνους στον τελικό.

💚 The goal that brought Real Betis to their first European final ⚽️#UECLfinal | @RealBetis pic.twitter.com/s5e8bBFLLw