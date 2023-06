Επίσημο: Στην “OPAP Arena” ο επόμενος τελικός του Europa Conference League!

Όπως ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία το απόγευμα της Τετάρτης (28/06), ο τελικός της τρίτης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσής της για το 2024 θα διεξαχθεί στο γήπεδο της ΑΕΚ.

Η “OPAP Arena” θα είναι η έδρα του μεγάλου τελικού του Europa Conference League για την επόμενη σεζόν. Η εκτελεστική επιτροπή συνεδρίασε στην Ελβετία και, μεταξύ άλλων, οριστικοποίησε την επιλογή του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας για το συγκεκριμένο ματς. Πρόκειται για τον πρώτο τελικό μιας εκ των τριών μεγάλων διοργανώσεων της UEFA που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα, μετά από αυτόν του Champions League το 2007 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παράλληλα, ο τελικός του 2025 θα διεξαχθεί στο “Wrocław Stadium” του Βρότσλαβ στην Πολωνία.

Η ανακοίνωση:

«Η Εκτελεστική Επιτροπή διόρισε το Στάδιο Αγίας Σοφίας στην Αθήνα (γήπεδο ΑΕΚ) και το Βρότσλαβ (γήπεδο Σλασκ Βρότσλαβ) για τους τελικούς του UEFA Europa Conference League το 2024 και το 2025, αντίστοιχα.

Όσον αφορά την Αθήνα, καθώς το γήπεδο είναι ολοκαίνουργιο και δεν λειτούργησε ποτέ από τον σύλλογο σε διεθνές πλαίσιο, η UEFA θα παρέχει τεχνογνωσία και περίοδο παρατήρησης έως τον Νοέμβριο του 2023 σε αγώνες που παίζονται από την ΑΕΚ στις διοργανώσεις συλλόγων της UEFA. Το ίδιο θα γίνει και για τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά του EURO 2024. Αυτά τα δύο προστέθηκαν ως προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της ανάθεσης, που θα γίνει τον Δεκέμβριο».//Α.

