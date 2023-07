Χρυσάφι στα πόδια του Μάρκο Σίλβα στρώνει η Αλ Αχλί

Πρόταση που ζαλίζει κατέθεσε η αραβική ομάδα στον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, με αποδοχές που φτάνουν τις 40 εκατ. λίρες για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με τον Πορτογάλο να διατηρεί συμβόλαιο με τη Φούλαμ.



Έτοιμος να γίνει κάτοικος Αραβίας είναι ο Μάρκο Σίλβα καθώς η Αλ Αχλί στρώνει χρυσάφι στα πόδια του για να τον κάνει δικό της.

Πιο συγκεκριμένα οι Άραβες προσφέρουν στον ίδιο συμβόλαιο ύψους 40 εκατ. λιρών για δύο χρόνια και στη Φούλαμ 6 εκατ. λίρες για να σπάσει το συμβόλαιο του, καθώς ο πορτογάλος τεχνικός δεσμεύεται με τους “κότατζέρς” για έναν ακόμα χρόνο.

Μάλιστα πληροφορίες από το Sky Sports αναφέρουν ότι οι ατζέντηδες του Μάρκο Σίλβα βρίσκονται στο Λονδίνο για να ολοκληρωθεί η συμφωνία.//ΝΚ

BREAKING: Al Ahly have offered Fulham head coach Marco Silva a £40 million two-year deal to become their manager. pic.twitter.com/5yVoPN2EDX

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 20, 2023