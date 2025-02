Οι πιθανές διασταυρώσεις στην φάση των “16” του Champions League

Ολοκληρώθηκε η τελική 16αδα του νεοσύστατου UEFA Champions League με ομάδες όπως η Σίτι, η Μίλαν αλλά και την Γιουβέντους να λένε γρήγορα αντίο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Στην επόμενη φάση πλέον θα βρεθούν οι ομάδες που πήραν την πρόκριση για την επόμενη φάση μέσο των play off και αυτές που τσέκαραν το εισιτήριο τους νωρίτερα μέσα στην σεζόν τερματίζοντας στην πρώτη οκτάδα της League Phase του Champions League. Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Παρασκευή (21/02) στη Νιόν και αναμένεται να βγάλει νέες τιτανομαχίες.

Οι διασταυρώσεις στη φάση των “16”:



Λίβερπουλ ή Μπαρτσελόνα VS Παρί ή Μπενφίκα

Άρσεναλ ή Ίντερ VS Αϊντχόφεν ή Φέγενορντ

Ατλέτικο Μαδρίτης ή Λεβερκούζεν VS Ρεάλ Μαδρίτης ή Μπάγερν

Λιλ ή Άστον Βίλα VS Μπριζ ή Ντόρτμουντ.//ΝΚ.