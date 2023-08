Να προκριθεί κανείς ή… να μην προκριθεί;

Τις τελευταίες ημέρες έχει… ανοίξει διακριτικά μία συζήτηση, αναφορικά με το τι συμφέρει περισσότερο την Ελλάδα να κάνουν ΑΕΚ και Παναθηναϊκός στα πλέι οφ του Champions League, ώστε να βοηθηθεί περισσότερο στη βαθμολογία της UEFA. Βάσει των δεδομένων, η αλήθεια απέχει αρκετά από την άποψη που έχει μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης.

Οι δύο διεκδικητές του περσινού τίτλου της Super League εκπροσωπούν τη χώρα μας στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Αμφότεροι βρίσκονται στα πλέι οφ και απέχουν μία νίκη… και κάτι ψιλά, από τους “χρυσοφόρους” ομίλους. Εδώ και περίπου δύο βδομάδες υπάρχει μία περιρρέουσα ατμόσφαιρα που φέρνει ως ιδανικότερο σενάριο τη συμμετοχή στο Europa League.

Η λογική πίσω από αυτή τη σκέψη είναι πως σε μία υποδεέστερη διοργάνωση θα υπάρχει η ευκαιρία για καλύτερα αποτελέσματα, άρα και περισσότερους πόντους για την Ελλάδα στο τέλος της ημέρας (ή μάλλον της χρονιάς). Άλλωστε, η τελευταία φορά που μία ομάδα μας προκρίθηκε από τους ομίλους του Champions League ήταν το 2014. Για να βρούμε συμμετοχή στους “8” δε, πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο μακρινό 2002. Άρα, μήπως τελικά… συμφέρει περισσότερο η δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA;

Τα δεδομένα της τελευταίας διετίας, παρουσιάζουν μια ξεκάθαρη εικόνα, πολύ διαφορετική από εκείνη που έχουν αρκετοί στο μυαλό τους. Για να γίνουμε πιο ακριβείς, όχι μόνο το Champions League συμφέρει περισσότερο (και βαθμολογικά, πέρα από οικονομικά) αλλά… η διαφορά είναι και τεράστια.

Το δείγμα που θα παρουσιαστεί παρακάτω αφορά μονάχα την τελευταία διετία. Ο λόγος είναι προφανής. Το σύστημα κατανομής πόντων της UEFA έχει αλλάξει μετά τη σύσταση του Europa Conference League, επομένως στην κουβέντα για τη φετινή σεζόν δεν μπορούν να βοηθήσουν δεδομένα από τη σεζόν 2020/2021 και νωρίτερα.

Όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω, οι ομάδες που προκρίνονται από τα πλέι οφ στους ομίλους του Champions League χαρίζουν στις χώρες τους περισσότερους βαθμούς κατά 46%, σε σύγκριση με αυτές που αποκλείονται στον συγκεκριμένο γύρο και “υποβιβάζονται” στο Europa League.

Looking just at pts earned from the group stage and beyond, playoff winners have earned 46% more assoc pts on average. Not quite as high as the 55% more average club pts those winners earned, but still significant. pic.twitter.com/iJTlHYOmLf

— Fotcalc.com (@fotcalc) August 28, 2023