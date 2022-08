Μπενζεμά και Πουτέγιας οι κορυφαίοι

Έπειτα από την κλήρωση των οκτώ ομίλων του UEFA Champions League, δόθηκαν τα βραβεία στους απόλυτους πρωταγωνιστές εντός των γραμμών και στην άκρη των ευρωπαϊκών πάγκων την περασμένης σεζόν (2021-22).

Ο Καρίμ Μπενζεμά της Ρεάλ Μαδρίτης αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής στους άντρες και στις γυναίκες η Αλεξία Πουτέγιας της Μπαρτσελόνα. Το αντίστοιχο βραβείο προπονητή στο ποδόσφαιρο γυναικών πήρε (σ.σ. από τα χέρια του προέδρου της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν) η Σαρίνα Βίγκμαν που οδήγησε, πρόσφατα, την εθνική Αγγλίας στην κατάκτηση του Euro 2022 και εν συνεχεία στους άντρες, αναπόφευκτα, ο Κάρλο Αντσελότι που σήκωσε ακόμα ένα Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

🏆 Carlo Ancelotti – the first coach to win the #UCL 4 times 👏👏👏#UEFAawards || #UCLdraw pic.twitter.com/RFhKQPMFo0

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 25, 2022