Η Κλάκσβικ πάει για το θαύμα του αιώνα

Η πρωταθλήτρια των Νήσων Φερόε ξεκίνησε μια πορεία στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, η οποία αναμενόταν να μην οδηγήσει πουθενά, αλλά πλέον απέχει τρία 90λεπτα από το απόλυτο έπος.

Η Κλάκσβικ απέκλεισε ήδη τους πρωταθλητές Σουηδίας και Ουγγαρίας (Χάκεν και Φερεντσβάρος), παίρνοντας την πρόκριση για τον τρίτο γύρο του Champions League. Εκεί κληρώθηκε να αντιμετωπίσει τη Μόλντε, όμως πλέον είχε εξασφαλίσει συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς ομίλους. Για την ακρίβεια, ακόμα κι αν μετρήσει δύο σερί αποκλεισμούς θα συνεχίσει στο Europa Conference League το φθινόπωρο. Κάπως έτσι, άπαντες θεώρησαν ότι το ταξίδι της ομάδας στη διοργάνωση των “αστεριών” θα τελειώσει, όντας όμως απόλυτα πετυχημένο. Άλλωστε, είχε ήδη γραφτεί ιστορία.

Ωστόσο, αυτή η απίθανη παρέα από τα Νησιά Φερόε έχει βαλθεί να τρελάνει ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Πάρα το γεγονός πως βρέθηκε να χάνει με 1:0 από το γκολ του Έικρεμ στο 49′ μέσα στην έδρα της, κατάφερε να κάνει το απίστευτο. Για την ακρίβεια, ανέτρεψε πλήρως το σκορ, χάρη σε δύο τέρματα του Φρεντέρικσμπεργκ στο 64′ και στο 86′. Κάπως έτσι, πήρε το πρώτο ματς του ζευγαριού με σκορ 2:1 και έχει το προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς.

Αν η Κλάκσβικ καταφέρει να διατηρήσει το σκορ του πρώτου αγώνα στη Νορβηγία, τότε θα προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της (αλλά και του ποδοσφαίρου της χώρας της) στα πλέι οφ του Champions League. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στους ομίλους του Europa League και θα έχει μπροστά της 180 λεπτά για το… απόλυτο όνειρο. Δηλαδή τη συμμετοχή στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του πλανήτη, κόντρα σε μεγαθήρια όπως η Μάντσεστερ Σίτι, η Μπαρτσελόνα, η Μπάγερν Μονάχου, η Ρεάλ Μαδρίτης κι όχι μόνο.//Α.

🇫🇴 WOW! The Champions League dream lives on for KÍ Klaksvík as they battle back to beat Molde in the third qualifying round first leg.

The win over the Norwegian champs follows the elimination of the Hungarian & Swedish title-winners. A fairytale summer for the Faroese side! pic.twitter.com/tZ5ZMqoU2W

— The Sweeper (@SweeperPod) August 8, 2023