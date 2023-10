Χαλαρός σχετικά με τον επόμενό του σταθμό ο Ζιντάν

Κανένα ενδεχόμενο για το μέλλον του δεν απέκλεισε ο Γάλλος προπονητής, ο οποίος έχει περάσει μία μεγάλη περίοδο πλέον χωρίς να έχει τα “ηνία” κάποιας ομάδας.

Καθόλου δεν σκέφτεται την επόμενη ημέρα της προπονητικής του καριέρας ο Ζινεντίν Ζιντάν και αυτό είναι εμφανές, βάσει των όσων δήλωσε. Ο πρώην τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης απέρριψε την Μαρσέιγ πολύ πρόσφατα, μην επιθυμώντας να αναλάβει τώρα ένα τόσο δύσκολο πρότζεκτ.

Ο Ζιντάν εμφανίστηκε δημόσια ωστόσο, δίνοντας το παρών στην γιορτή της Γιουβέντους για τα 100 χρόνια της οικογένειας Ανιέλι στον σύλλογο και εκεί οι δημοσιογράφοι δεν έχασαν την ευκαιρία να τον ρωτήσουν σχετικά με το μέλλον και τα σχέδιά του.

🇫🇷 Zinedine Zidane on his next job: “No news, nothing right now. I’m enjoying my family and then we’ll see what happens in the future”.

“It will always be full of rumours as long as I’m a manager, let’s see…”, told Sky. pic.twitter.com/xsvxkhp545

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 10, 2023