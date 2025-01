Συμφώνησαν για Μάλεν Άστον Βίλα και Ντόρτμουντ

Παίκτης της Άστον Βίλα θα πρέπει να υπολογίζεται ο Ντόνιελ Μάλεν, καθώς η ομάδα από την Αγγλία έχει συμφωνήσει σε όλα με την Ντόρτμουντ για την μετακίνηση του παίκτη στο Μπέρμιγχαμ.

Ο Πάτρικ Μπέργκερ με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκάλυψε ότι οι δύο ομάδες συμφώνησαν για τη μεταγραφή του παίκτη στους Villans, αντί του ποσού των 30 εκατομμυρίων ευρώ μαζί με τα μπόνους. Με τα χρώματα της Μπορούσια ο Ολλανδός επιθετικός κατέγραψε 132 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, με 39 γκολ και 20 ασίστ.//ΝΚ.

🚨🆕 EXCLUSIVE: TOTAL AGREEMENT between Borussia Dortmund and Aston Villa over a permanent deal for Donyell Malen (25/🇳🇱). Clubs have agreed on a transfer fee of €25m plus €5m add-ons, with €3m guaranteed. Only minor details remain to be finalized.



