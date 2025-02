Στην Ντόρτμουντ δανεικός ο Ντάνιελ Σβένσον

Η Ντόρτμουντ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντάνιελ Σβένσον ως δανεικός από τη Νόρτζελαντ όπου θα αγωνιστεί μέχρι το τέλος της σεζόν ενώ στη συμφωνία προβλέπεται επίσης οψιόν αγοράς του παίκτη.

Τη φετινή σεζόν, ο 22χρονος κατέγραψε 19 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Δανίας, σημειώνοντας και δύο ασίστ.

Welcome to Dortmund, Daniel! 🙌



Borussia Dortmund have completed the loan signing of left-back Daniel Svensson from Danish Superliga club FC Nordsjaelland. The 22-year-old successfully passed his medical today and will wear the number 24 jersey.



As part of the agreement, the… pic.twitter.com/KwQoluIMzE