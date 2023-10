Sky Sports: «Ο Σωκράτης περιμένει την Μπάγερν»

Έτοιμος για να κάνει τη μεγαλύτερη μεταγραφή της καριέρας του, στα 35 του χρόνια, είναι ο διεθνής κεντρικός αμυντικός, όπως αναφέρουν μέσα μαζικής ενημέρωσης από τη Γερμανία.

Σύμφωνα με τον Φλόριαν Πλέτενμπεργκ του “Sky Sports“, ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος απέρριψε την πρόταση της Ρεάλ Μπέτις για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Αυτός δεν είναι άλλος από το ενδιαφέρον της Μπάγερν Μονάχου για τις υπηρεσίες του. Η ομάδα του Τόμας Τούχελ αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα τραυματισμών, με τον Μιν-Γιάε Κιμ να είναι ο μοναδικός διαθέσιμος στόπερ του ρόστερ.

Κάπως έτσι ήρθε στο προσκήνιο ο 35χρονος στόπερ. Υπενθυμίζουμε ότι εδώ και λίγους μήνες έχει μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Όπως αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα, δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην πλευρά του συλλόγου και του ποδοσφαιριστή.//Α.

Το δημοσίευμα:

🆕 Understand that #Sokratis has rejected a possible move to Real Betis as he‘s hoping FC Bayern would come for him.

➡️ The 35 y/o is still a free agent

➡️ At this stage there are no negotiations between Bayern and the Greek defender.

But: Kim Min-jae is currently the only… pic.twitter.com/xUcdJavEAo

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 16, 2023