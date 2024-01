Η Μπάγερν… πλησίασε με Μουσιάλα οδηγό

Στον ένα βαθμό μακριά από την κορυφή έφτασε η ομάδα του Μονάχου, έχοντας τον ίδιο αριθμό παιχνιδιών με την πρωτοπόρο Λεβερκούζεν, μετά και την εύκολη νίκη της με 3-0 κόντρα στην Χόφενχαϊμ. Δύο γκολ και ένα δοκάρι ο νεαρός μεσοεπιθετικός.

O Αγώνας

Οι πρώτες φάσεις του παιχνιδιού ήταν για τους φιλοξενούμενους με δύο προσπάθειες του Μπέιερ να περνάνε αρκετά άουτ. H Mπάγερν, ωστόσο, δεν άργησε να ανεβάσει στροφές και πήρε προβάδισμα στο 19ο λεπτό. Από ένα κόρνερ που εκτελέστηκε με πάσα, ο Σανέ έδωσε στον Μουσιάλα, ο οποίος υποδέχθηκε την μπάλα διαγώνια, μπήκε στην περιοχή και την έστειλε δοκάρι και μέσα για το 1-0. Οι δύο ομάδες είχαν από μία φάση στο 30′, χωρίς να εμπνέουν ανησυχία για τους αντίπαλους τερματοφύλακες. Στο 37′ ο Γκερέιρο βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, αλλά δεν βρήκε στόχο και έτσι το 1-0 έμεινε έως το ημίχρονο.

The Allianz Arena held a moment of silence for Franz Beckenbauer before the Bayern Munich-Hoffenheim match. pic.twitter.com/FuELYgLyms

— ESPN FC (@ESPNFC) January 12, 2024