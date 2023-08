Κατά λάθος πυροβολισμός σε πούλμαν οπαδών της Γκλάντμπαχ (ΦΩΤΟ)

Επικίνδυνες καταστάσεις εκτυλίχθηκαν λίγο πριν το παιχνίδι της Γκλάντμπαχ στην έδρα της Άουγκσμπουργκ το Σάββατο (19/08), όταν αστυνομικός πυροβόλησε κατά λάθος πούλμαν φιλοξενούμενων οπαδών.

Σύμφωνα με το “Kicker“, πριν την έναρξη του παιχνιδιού ακούστηκε ένας κρότος που επιβεβαιώθηκε από το αρχηγείο της αστυνομίας και επρόκειτο για κατά λάθος πυροβολισμό αστυνομικού σε πούλμαν οπαδών της Γκλάντμπαχ. Ευτυχώς, το όχημα ήταν άδειο, ωστόσο τραυματίστηκαν -ελαφρά- τέσσερις αστυνομικοί.//ΣΠ.

During the Bundesliga match between Augsburg and Gladbach (4-4) yesterday, a shot was fired by the Bavarian police at a bus of away fans. This was revealed by the fan support group of Mönchengladbach. A police transporter was also hit. https://t.co/wnsB9Ka2hw

