Επίσημα έως το 2029 στην Μπάγερν Μονάχου ο Κίμιχ

Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής επιθυμούσε να συνεχίσει να είναι παίκτης των “Βαυαρών”, δεν μπήκε σε διαπραγματεύσεις με άλλους συλλόγους, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αγάπη του για τους πρωτοπόρους της Bundesliga.

Ο Κίμιχ έχει κατακτήσει 8 πρωταθλήματα Γερμανίας, το Champions League, αλλά και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων ανάμεσα σε άλλες διακρίσεις που έχει καταγράψει ως μέλος των Βαυαρών από το 2015 και μετά, έχοντας 429 εμφανίσεις, 43 γκολ και 115 ασίστ.

«Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος για να εξελιχθώ και να φτάσω εκεί που θέλω. Εδώ υπάρχει το καλύτερο πακέτο συμπαικτών, προπονητών και το κατάλληλο ποδοσφαιρικό περιβάλλον για να πετύχω τους στόχους μου» σχολίασε ο Κίμιχ.//ΔΜ

𝐃𝐞𝐞𝐩𝐥𝐲 𝐫𝐨𝐨𝐭𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐥𝐮𝐛. 🔴⚪



✍️ Joshua Kimmich has extended his contract until 2029.



🔗 https://t.co/Z0AFemkeEO#FCBayern #MiaSanMia #Kimmich2029 pic.twitter.com/o8XLXGNlFZ