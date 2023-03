Απουσιάζει από τις κλήσεις του Ντεσάν ο Μπενζεμά!

Η κόντρα μεταξύ τους καλά κρατεί καθώς επιβεβαιώθηκαν οι φήμες και ο Γάλλος επιθετικός δεν θα βρίσκεται στην Εθνική Γαλλίας για τις αναμετρήσεις κόντρα σε Ολλανδία και Ιρλανδία.

Ο Καρίμ Μπενζεμά δεν είναι ξανά στις κλήσεις του Ντιντιέ Ντεσάν, με τη διαμάχη που είχαν οι δου πλευρές στο περασμένο Μουντιάλ του Κατάρ να συνεχίζεται.

Όπως λοιπόν έγινε γνωστό, ο Μπενζεμά δεν βρίσκεται στη λίστα με τις κλήσεις στη Εθνική Γαλλίας, ενώ αντιθέτως, σ’ αυτή προστέθηκαν νέα πρόσωπα, όπως οι Γουέσλι Φοφανά, Κεφρέν Τιράμ, Μπρις Σαμπά, ενώ επέστρεψαν οι Μούσα Ντιαμπί και Μάικ Μενιάν.//

Αναλυτικά:

Τερματοφύλακες

Μάικ Μενιάν (Μίλαν)

Αλφόνς Αρεολά (Γουέστ Χαμ)

Μπρις Σαμπά (Λανς)

Αμυντικοί

Τεό Ερναντέζ (Μίλαν)

Ζιλ Κουντέ (Μπαρτσελόνα)

Μπενζαμέν Παβάρ (Μπάγερν)

Γουεσλέ Φοφανά (Τσέλσι)

Νταγιότ Ουπαμεκανό (Μπάγερν)

Εντουαρντό Καμαβινγκά (Ρεάλ)

Γουλιάμ Σαλιμπά (Άρσεναλ)

Ιμπραϊμά Κονέ (Λίβερπουλ)

Μέσοι

Αντριάν Ραμπιό (Γιουβέντους)

Ορελιέν Τσουαμενί (Ρεάλ)

Γιουσούφ Φοφανά (Μονακό)

Κεφρέν Τουράμ (Νις)

Ζορντάν Βερτού (Μαρσέιγ)

Επιθετικοί

Κιλιάν Εμπαπέ (Παρί)

Ολιβιέ Ζιρού (Μίλαν)

Αντουάν Γκριεζμάν (Ατλέτικο)

Μουσά Ντιαμπί (Λεβερκούζεν)

Ραντάλ Κολό Μουανί (Άιντραχτ)

Κινγκσλέ Κομάν (Μπάγερν)

Μαρκούς Τουράμ (Γκλάντμπαχ)

As expected, three new players in France’s squad for the Netherlands and Ireland games: Wesley Fofana, Kephren Thuram and Brice Samba, fully deserved. Moussa Diaby and Mike Maignan are back. No surprises for the rest. 🇫🇷 pic.twitter.com/HXyGm4h8hV

— Julien Laurens (@LaurensJulien) March 16, 2023