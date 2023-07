Αποθέωσε Μέσι και η… Σερένα Γουίλιαμς (video)

Η πρωταθλήτρια έμεινε έκπληκτη με το τέρμα που σημείωσε ο Αργεντίνος σταρ στην πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι.

Αναμφίβολα, το ντεμπούτο του Λιονέλ Μέσι στη Ίντερ Μαϊάμι ήταν το γεγονός του καλοκαιριού στη Φλόριντα, με πλήθος αστεριών να δίνουν το παρών, έτσι ώστε να παρακολουθήσουν από κοντά την πρώτη του εμφάνιση.

Η έγκυος Σερένα Γουίλιαμς, παρακολούθησε μαζί με την Κιμ Καρντάσιαν την αναμετρηση κόντρα στην Κρουζ Αζούλ και το πρώτο τέρμα του Λιονέλ Μέσι. Η πρωταθλήτρια έμεινε με το στόμα ανοιχτό μετά την απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Αργεντίνο.//Μ

The reaction of Kim Kardashian, Serena Williams, Beckham and his family to Messi’s goal.

The 🐐 has arrived 🇺🇸 pic.twitter.com/RPtfb5JM1m

— Football Videos That Go Hard (@hardfootyvids) July 22, 2023