Αποσύρθηκε ο Κάρλος Τέβεζ

Το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας ανακοίνωσε ο θρυλικός Αργεντίνος επιθετικός.

Μετά από 21 χρόνια στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ο σπουδαίος Κάρλος Τέβεζ αποφάσισε να κρεμάσει τα παπούτσια του. Αγωνίστηκε σε τεράστιες ομάδες όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Μάντσεστερ Σίτι, η Γιουβέντους και η Μπόκα Τζούνιορς. Μάλιστα είναι τέταρτος στην λίστα των ποδοσφαιριστών, έχοντας κατακτήσει 30 σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο.

«Ανακοινώνω την απόσυρσή μου, είναι οριστικό. Είχα πολλές προτάσεις, ειδικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι, τα έδωσα όλα» είπε ο 38χρονος πριν τονίσει ότι η απώλεια του πατέρα του ήταν καθοριστική για να πάρει τη συγκεκριμένη απόφαση.

Carlos Tevez has announced his retirement from football:

"I have retired, it's confirmed. They offered me many things, including from the United States. But that's it, I have given everything."

Champion:

🏆 Argentina

🏆 Boca Juniors

🏆 Manchester United

🏆 Man. City

🏆 Juventus pic.twitter.com/NPSuLkkRxf

— Roy Nemer (@RoyNemer) June 4, 2022