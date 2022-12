Αποσύρεται από την εθνική Γαλλίας ο Μπενζεμά

Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο οποίο δε συμμετείχε λόγω τραυματισμού, ανακοίνωσε την απόφαση του να μην αγωνιστεί ξανά με τη φανέλα των “τρικολόρ”.

Ο Καρίμ Μπενζεμά αποφάσισε να αποσυρθεί από την εθνική Γαλλίας, ανακοινώνοντας το μέσω των προσωπικών του social media, ανήμερα των 35ων γενεθλίων του. Ο κάτοχος της “Χρυσής Μπάλας” φαίνεται πως δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις με τον Ντιντιέ Ντεσάμπ και τη γαλλική Ομοσπονδία.

Ο επιθετικός της “βασίλισσας” επέστρεψε στην Ισπανία για την αποθεραπεία του, ενώ δεν επέστρεψε στο Κατάρ ούτε για τον τελικό απέναντι στην Αργεντινή. Ο 35χρονος “χρεώνει” στον Γάλλο τεχνικό ότι δεν τον είχε στα πλάνα του και ότι ο τραυματισμός του τον… βόλεψε, καθώς πιστεύει πως θα μπορούσε να αγωνιστεί κανονικά στον ημιτελικό και τον τελικό, βάσει του χρονοδιαγράμματος της αποθεραπείας του.

«Έκανα την προσπάθεια και τα λάθη που χρειάστηκαν για να είμαι εδώ που είμαι σήμερα και είμαι περήφανος για αυτό! Έχω γράψει την ιστορία μου και η δική μας τελειώνει» αναφέρει στην ανάρτηση του ο Γάλλος επιθετικός.//

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs

— Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022