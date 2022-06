Απολογήθηκε η ΟΥΕΦΑ

Τον απολογισμό της για τα δυσάρεστα περιστατικά που υπήρξαν στο «Σταντ Ντε Φρανς» έκανε η διοργανώτρια αρχή.



Η ΟΥΕΦΑ και με επίσημη ανακοίνωσή που εξέδωσε, ζήτησε συγγνώμη από τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο «Σταντ Ντε Φρανς» προκειμένου να παρακολουθήσουν τον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ανακοίνωση της ΟΥΕΦΑ:

«UEFA επιθυμεί να ζητήσει ειλικρινά συγγνώμη από όλους τους θεατές που είχαν βιώσει ή βίωσαν τρομακτικά και οδυνηρά γεγονότα κατά την προετοιμασία του τελικού του UEFA Champions League. Κανένας ποδοσφαιρόφιλος δεν πρέπει να τεθεί σε αυτή την κατάσταση και δεν πρέπει να συμβεί ξανά».

UEFA wishes to sincerely apologise to all spectators who had to experience or witness frightening and distressing events in the build-up to the UEFA Champions League final last week.

An independent review will seek to establish a full picture of what occurred.

Full details: ⬇️

