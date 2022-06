Αποφασίζει για τη νέα του ομάδα ο Έρικσεν

Έτοιμος να γνωστοποιήσει το όνομα του συλλόγου στον οποίο θα παίζει από τη νέα αγωνιστική περίοδο είναι ο 30χρονος Δανός μεσοεπιθετικός.

Σύμφωνα με το “Sky Sports”, ο Κρίστιαν Έρικσεν είναι πολύ κοντά στο να πάρει την οριστική απόφαση για τη νέα του ομάδα. Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αναφέρει ότι ο πρώην παίκτης της Ίντερ έχει αρκετές προτάσεις, όμως, αναμένεται να καταλήξει εντός των επόμενων ωρών/ημερών. Η Μπρέντφορντ, στην οποία αγωνίστηκε τους τελευταίους μήνες, διατηρεί τις ελπίδες της για την υπογραφή του Δανού, αλλά δεν παίζει… μόνη της. Παράλληλα, η Τότεναμ φέρεται να κοιτάζει άλλες περιπτώσεις παικτών για τη συγκεκριμένη θέση.

Το δημοσίευμα:

Christian Eriksen’s decision on future club now finally getting closer. He’s gonna communicate with his agent in the next hours/days to make a final decision. 🇩🇰 #transfers

Many proposals on the table, while Brentford have still hope – Spurs, now focused on different targets.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 26, 2022