Αποχωρεί από την “φούρια ρόχα” ο Τζόρντι Άλμπα

Το “αντίο” από την εθνική Ισπανίας ανακοίνωσε ο Ισπανός αριστερός οπισθοφύλακας έπειτα από 12 χρόνια παρουσίας.

Ο Τζόρντι Άλμπα αποφάσισε να αποχωρήσει από την διεθνή δράση έπειτα από 12 χρόνιας παρουσίας και 93 συμμετοχές. Μάλιστα, ο Ισπανός μπακ έχει σπουδαίες διακρίσεις με την “φούρια ρόχα”.

Μέσα σε αυτά τα χρόνια ο Τζόρντι Άλμπα έστειλε 9 φορές τη μπάλα στα δίχτυα ενώ κατέκτησε δύο τρόπαια με την Ισπανία, το Euro του 2012 και το Nations League πριν από μερικούς μήνες. Επίσης, συνολικά έχει παραστεί σε τρία Μουντιάλ (2014, 2018, 2022), τρία Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα (2012, 2016, 2021), το Κύπελλο Συνομοσπονδιών του 2013 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2012.//ΓΓ

Breaking: Inter Miami defender Jordi Alba has retired from international football with Spain, sources have confirmed to ESPN. pic.twitter.com/PlYGvEqCCH

— ESPN FC (@ESPNFC) August 29, 2023