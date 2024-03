Ανοικτός ο δρόμος της Γιουνάιτεντ για τον τελικό

Λίγο μετά την επική πρόκριση των “κόκκινων διαβόλων” σε βάρος της Λίβερπουλ, έγιναν γνωστά τα ζευγάρια των ημιτελικών του FA Cup και η ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ θα βρει στον δρόμο της την Κόβεντρι.

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τη φάση των “4” του Κυπέλλου Αγγλίας και η τύχη χαμογέλασε ξανά στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έπειτα από την ασύλληπτη πρόκριση απέναντι στην Λίβερπουλ. Οι “μπέμπηδες” θα αντιμετωπίσουν την Κόβεντρι στο “Γουέμπλεϊ”, αφήνοντας τις Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι να “σκοτωθούν” στον άλλον ημιτελικό της διοργάνωσης.

The draw for the #EmiratesFACup semi-finals is complete 🤩

We're off to Wembley 👀

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 17, 2024