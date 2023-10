Αναβλήθηκε το Ισραήλ – Κόσοβο

Με ανακοίνωσή της η UEFA έκανε γνωστό πως η αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο χώρες που ήταν προγραμματισμένη για τις 15 Οκτώβρη δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στο Ισραήλ.

Η κατάσταση που επικρατεί στο Ισραήλ δεν αφήνει πολλά περιθώρια για αθλητικές δραστηριότητες. Έτσι η αναμέτρηση ανάμεσα σε Κόσοβο και Ισραήλ δεν θα πραγματοποιηθεί όπως έκανε γνωστό η UEFA με ανακοίνωσή της.

Μάλιστα, ενημερώνει πως θα κάνει γνωστή τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής της αναμέτρησης.

The #EURO2024 qualifying match between Kosovo and Israel scheduled for 15 October has been postponed.

A new date for the fixture will be announced in due course.

— UEFA (@UEFA) October 12, 2023