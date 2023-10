Αναβλήθηκε ο αγώνας της Αμπερντίν πριν το ΠΑΟΚ

Η Σκωτσέζικη ομάδα ανακοίνωσε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση της (21/10) με την Ντάντι λόγω την καταιγίδας “Μπάμπετ” που έχει πλήξει την ανατολική πλευρά της Σκωτίας.

Ξεκούραστη περιμένει τον ΠΑΟΚ η Αμπερντίν την Πέμπτη (26/10) για την 3η αγωνιστική του Europa Confernece League. Ο λόγος που θα συμβεί είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την Σκωτία. Κάπως έτσι ήρθε η αναβολή του παιχνιδιού με την Ντάντι για την Premiership.

Μάλιστα, μαζί με το παιχνίδι της Αμπερντίν αναβλήθηκαν και άλλα πέντε, ενώ αναμένεται η Λίγκα να ορίσει νέες ημερομηνίες.

«Λόγω του κακού καιρού, των προειδοποιήσεων, αλλά και του ενδεχόμενου κινδύνου για τους παίκτες και τους οπαδούς των ομάδων, η αναβολή του αγώνα ήταν η μόνη λογική λύση», ήταν τα λόγια του Γενικού Διευθυντή της Αμπερντίν, Άλαν Μπάροους.//ΓΓ

The SPFL and Police Scotland have confirmed Saturday’s cinch Premiership match against Dundee at Pittodrie has been postponed due to the updated red weather warning issued by the MET Office for large parts of the northeast on Saturday.

— Aberdeen FC (@AberdeenFC) October 20, 2023