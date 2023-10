Αναλαμβάνει την Μπορντό ο Ριέρα

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο -γνωστός για τις μεταγραφικές ειδήσεις- Φαμπρίτσιο Ρομάνο οι Γιρονδίνοι και ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού είναι πολύ κοντά σε συμφωνία.

Ο Άλμπερτ Ριέρα φαίνεται πως θα είναι ο νέος προπονητής της Μπορντό, καθώς σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος η γαλλική ομάδα πήρε την απόφαση να προχωρήσει σε συζητήσεις με τον Ισπανό τεχνικό για να καλύψει το κενό στον πάγκο των Γιρονδίνων.

Ο άλλοτε εξτρέμ του Ολυμπιακού μέχρι τώρα βρίσκονταν στο πάγκο της σλοβενικής Τσέλιε, η οποία αναμένεται να πάρει και 600.000 ευρώ ως αποζημίωση.//ΝΚ.

🔵 Understand Bordeaux are sealing the deal to appoint Albert Riera as new head coach right now, it’s done.

Two year contract agreed with former #LFC player.

NK Celje receive €600k compensation fee, deal sealed by agent Andy Bara. pic.twitter.com/Qh6tfLHlxm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 11, 2023