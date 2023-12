Aνακοπή καρδιάς υπέστη ο Λόκιερ

Το “Vitality Stadium” πάγωσε όταν ο αρχηγός της Λούτον κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης κόντρα στη Μπόρνμουθ.

Ο Τομ Λόκιερ κατέρρευσε στο ματς κόντρα στην Μπόρνμουθ σοκάροντας όλους όσοι βρίσκονταν στο “Vitality Stadium“. Όλο το ιατρικό τιμ έτρεξε για να τον βοηθήσει, ενώ διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Η ίδια η ομάδα, με ανάρτησή της στον επίσημο λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημέρωσε πως ο παίκτης είναι καλά, έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του ενώ σε αντίθεση με τις πρώτες πληροφορίες που έγιναν γνωστές και ανέφεραν πως είχε τραυματιστεί στο κεφάλι, έκανε γνωστό πως υπέστη καρδιακή προσβολή.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ομάδας:

Το ιατρικό μας επιτελείο επιβεβαίωσε ότι ο αρχηγός μας υπέστη καρδιακή ανακοπή στον αγωνιστικό χώρο, αλλά ανταποκρινόταν τη στιγμή που τον πήραν με το φορείο.

Έλαβε περαιτέρω ιατρική βοήθεια εντός του γηπέδου, για την οποία ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τα ιατρικά τιμ και από τις δύο πλευρές.

Ο Τομ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποστηρικτές του ότι η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και αυτή τη στιγμή υποβάλλεται σε περαιτέρω εξετάσεις με την οικογένειά του δίπλα του.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους για την υποστήριξή τους, την ανησυχία και τα αγαπημένα τους μηνύματα για τους.

Our medical staff have confirmed that the Hatters captain suffered cardiac arrest on the pitch, but was responsive by the time he was taken off on the stretcher.

He received further treatment inside the stadium, for which we once again thank the medical teams from both sides.… pic.twitter.com/YCTiHtH5Nx

— Luton Town FC (@LutonTown) December 16, 2023