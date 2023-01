Ανακοινώθηκε από τη Νιούκαστλ ο Γκόρντον

Ο νεαρός Άγγλος μεσοεπιθετικός ανήκει πλέον στο δυναμικό της ομάδας του Έντι Χάου, με τις “καρακάξες” να επισημοποιούν τη μεταγραφή του από την Έβερτον, η οποία κόστισε 40 εκατομμύρια λίρες.

Η Νιούκαστλ προχώρησε στην ανακοίνωση της απόκτησης του Άντονι Γκόρντον, δίνοντας τέλος στο… σίριαλ των τελευταίων ημερών για την υπόθεση του 21χρονου. Η ομάδα της βορειοανατολικής Αγγλίας δαπάνησε 40 εκατομμύρια λίρες για τη μετακίνηση του από τα “ζαχαρωτά”, ενώ η συμφωνία περιλαμβάνει και 5 εκατομμύρια σε μορφή μπόνους.//

✍️ We are delighted to announce the signing on Anthony Gordon on a long-term deal!

Welcome to Newcastle United, @anthonygordon! ⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) January 29, 2023